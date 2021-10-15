精神狀態待估 挪威弓箭攻擊嫌犯暫拘留醫療機構

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（法新社挪威孔斯貝格15日電） 挪威孔斯貝格鎮（Kongsberg）13日發生弓箭攻擊案，釀5死2傷。承認犯行的37歲丹麥籍男子布拉森心理健康問題引發各界疑問，挪威法院今天下令將他拘留在醫療機構。

皈依伊斯蘭教的布拉森（Espen Andersen Brathen）據信思想變得激進，法官米卡森（Ann Mikalsen）裁定，先將他拘留4周，其中頭2周完全對外隔離。

檢方表示，有必要對布拉森進行全面的精神鑒定，來判定他能否在法律上為自身行為負責。這類鑒定可能需費時數個月。

布拉森的辯護律師紐曼（Fredrik Neumann）提到他客戶的心理健康問題時說：「這表明了事情不盡然是人們預期那樣。」

他告訴挪威報紙「世道報」（VG）：「完整的司法評估將會澄清這一點。」

布拉森今天沒有出庭，他對於拘留要求並未提出反駁。

挪威當局曾表示，這起攻擊事件似乎是恐怖主義行為，但也不排除兇手可能是精神不穩定者。

挪威警察安全處（PST）處長謝沃爾德（Hans Sverre Sjovold）昨天在記者會上表示：「毫無疑問的，這起案件看似是恐怖主義行為。但有必要繼續加以調查，以查明嫌犯作案動機。」（譯者：陳昱婷/核稿：張正芊）

© 2021 AFP