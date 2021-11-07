約基奇賞再見火鍋 金塊1分險勝火箭

（法新社丹佛6日電） 約基奇今天拿下28分、14籃板，還以一記「再見火鍋」毀了對手的絕殺球，讓NBA金塊在主場驚險以95比94 擊敗火箭。

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美國職籃NBA丹佛金塊今天在主場迎戰休士頓火箭，金塊的約基奇（Nikola Jokic）攻下全場最高28分，並抓下14個籃板，有「雙十」的表現，亞倫．高登（Aaron Gordon）則是在比賽結束前的兩分鐘內接連命中兩記關鍵的三分球，兩人成為地主隊贏球的功臣。

這場比賽雙方一路鏖戰，比賽結束前2分46秒，此役攻下火箭全隊最高18分的塞伊斯（Daniel Theis）砍進一記三分球，讓火箭以94比89領先金塊，但高登立即連下6分還以顏色。

比賽讀秒階段，落後1分的火箭握有球權，泰特（Jae'Sean Tate）在籃下接獲隊友傳球，眼看他就要以一記輕鬆寫意的上籃幫助球隊絕殺金塊，但球硬生生被約基奇給蓋掉，終場金塊就以1分險勝。

金塊此役三分球手感不佳，40次出手只命中9球，命中率僅2成25，但仍拿下球隊近期的2連勝。金塊除約基奇表現亮眼，巴頓（Will Barton）也有15分、7籃板、6助攻的演出。

塞伊斯因為右腳大腳趾酸痛缺席兩場比賽後，今天歸隊就上場32分鐘，11投7中為火箭貢獻18分。伍德（Christian Wood）、艾瑞克．高登（Eric Gordon）分別為火箭拿下12分。

火箭今天輸球，吞下7連敗，開季至今9場比賽，戰績是低迷的1勝8敗。除此之外，火箭從上季至今，已連13戰在客場輸球。

金塊前鋒波特（Michael Porter Jr.）今天只打了7分鐘，就在第1節因為下背部酸痛退場，之後便未再回到球場。

© 2021 AFP