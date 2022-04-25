約基奇轟37分 金塊勝勇士免被橫掃

（法新社丹佛24日電） 金塊今天在約基奇轟下37分的帶領下，以126比121擊敗勇士，在季後賽扳回一城，避免被橫掃的命運，但目前仍以1比3落後。

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美國職籃NBA季後賽首輪，西區第3種子金州勇士以3連勝「聽牌」之姿前往客場，與第6種子丹佛金塊打第4戰。

背水一戰的金塊，今天首節26比21領先，次節再打出37比31攻勢，在上半場以63比52領先勇士11分。

一度握有17分領先優勢的金塊，被勇士追趕上來，雙方121比121平手之際，金塊靠莫里斯（Monte Morris）終場前33.5秒的進球要回領先，隨後瑞佛斯（Austin Rivers）抄截成功，在喊暫停部署後，約基奇（Nikola Jokic）在終場前8.3秒傳球助巴頓（Will Barton）砍進一記穩住勝利的三分球，讓金塊最終以5分之差驚險在主場留下勝利。

金塊的約基奇今天轟下全場最高37分，莫里斯、高登（Aaron Gordon）分別攻下24分、21分，替補的郝蘭德（Bones Hyland）、柯森斯（DeMarcus Cousins）分別獲得15分、10分。

柯瑞（Stephen Curry）此役從板凳出發，攻下勇士全隊最高33分，湯普森（Klay Thompson）也砍下32分，魏金斯（Andrew Wiggins）、波爾（Jordan Poole）分別拿下20分、11分，葛林（Draymond Green）有13分、11籃板的「雙十」成績。

兩隊接下來將於27日（台灣時間28日）在勇士主場進行第5戰，目前仍以3勝1負領先的勇士，最快可在當天贏球後闖進次輪。

© 2022 AFP