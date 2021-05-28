約基奇雙十破拓荒者 金塊翻轉系列賽戰局

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（法新社波特蘭27日電） 約基奇今天繳出36分、11籃板的雙十成績。讓金塊120比115險勝拓荒者，在季後賽兩隊交手的系列賽，反以2比1領先。

美國職籃NBA西區7戰4勝制季後賽首輪，第3種子丹佛金塊和第6種子波特蘭拓荒者打完最初兩場比賽後，雙方1比1戰成平手。

此役首節，雙方主將約基奇（Nikola Jokic）、里拉德（Damian Lillard）再度捉對廝殺，兩人分別攻下12分、11分，金塊靠6成67的命中率砍進7個三分球，以39比30領先拓荒者。

次節拓荒者打出29比25的攻勢，但金塊打完上半場仍以64比59持續領先。

第3節雙方表現平分秋色，雙雙攻下20分，金塊在3節打完後，以84比79領先拓荒者。

拓荒者第4節打出12比7開局，以91比91將比數扳平，但金塊及時穩住陣腳，這節兩隊同樣轟下36分，但金塊靠着先前累積的領先優勢，最終以5分險勝，並在系列賽翻轉戰局，目前以2比1領先。

金塊今天砍進20個三分球，且命中率高達5成26，遠高於拓荒者3成11的三分球命中率，是此役拿下勝利的關鍵。

約基奇今天攻下金塊最高36分，並抓下11個籃板，瑞佛斯（Austin Rivers）砍進5記三分球，攻下全隊次高21分，小波特（Michael Porter Jr.）、高登（Aaron Gordon）、坎帕佐（Facundo Campazzo）分別獲得15分、13分、11分。

拓荒者的里拉德此役轟下全場最高37分，麥卡倫（CJ McCollum）攻下22分，鮑爾（Norman Powell）、安東尼（Carmelo Anthony）分別進帳18分、17分，諾基奇（Jusuf Nurkic）有13分、13籃板的雙十演出，科溫頓（Robert Covington）僅獲6分，但抓下11個籃板。

© 2021 AFP