約基奇47分平個人紀錄 金塊斷爵士11連勝

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（法新社丹佛31日電） 約基奇今天攻下47分，追平個人單場得分最佳紀錄，讓美國職籃NBA丹佛金塊128比117擊退猶他爵士，終止爵士11連勝。

金塊今天在主場迎戰近期拉出11連勝的爵士，金塊除了約基奇（Nikola Jokic）有47分、12籃板的「雙十」表現外，巴頓（Will Barton）貢獻18分、6助攻，莫瑞（Jamal Murray）也挹注16分、5助攻。金塊今天投籃命中率達5 成4，其中三分球28投18中，命中率高達6成43。

爵士今天有7名球員得分達兩位數，包括鮑格達諾維奇（Bojan Bogdanovic）攻下29分，但擋不住金塊猛烈的炮火。

金塊今天開賽就展現兇猛的火力，首節20次出手命中16球，包括8次在三分線外出手全數命中。

第一節在爵士的防守下，約基奇仍予取予求，他單節11投9中攻下22分，而爵士全隊不過只獲29分，這也是約基奇生涯單節得分最多的一次。

這場比賽的開局，爵士靠歐尼爾（Royce O'Neale）、鮑格達諾維奇、密契爾（Donovan Mitchell）接連命中三分球，一度以9比8領先，但金塊在米爾塞普（Paul Millsap）、巴頓陸續砍進三分彈下，拉出一波18 比4攻勢，就此接管戰局。

在這波攻勢下，約基奇在80秒內連中三元，讓金塊26比13躍居領先。

第2節金塊手感仍舊火燙，上半場他們17次在三分線外出手砍進15球，一共44投29中，整體投籃命中率高達65.9%。在約基奇鉤射得手又罰進兩球後，金塊一度以79比52領先爵士27分。

半場打完時，約基奇17投13中，一共攻下33分。

第3節爵士反撲，單節砍進8記三分球，一度將28分落後縮小到剩下個位數差距。當時爵士是在克拉克森（Jordan Clarkson）連續砍進兩記三分球後，拉出30比11攻勢，將比分追到91比99，只剩8分落後。

但自此之後，爵士便無法再繼續縮小比分差距，最終不敵金塊，中斷11連勝。

© 2021 AFP