約旦前官員協助王儲政變遭判刑15年

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（法新社安曼12日電） 約旦前王儲韓沙（Prince Hamzah）涉嫌密謀推翻同父異母哥哥、國王阿布杜拉二世（King Abdullah II），2名約旦前官員今天被法院認定協助政變，遭判處15年有期徒刑。

這場罕見危機，險些動搖被視為區域穩定砥柱的約旦。

被認定有罪的官員分別為前王室長官阿瓦達拉（Bassem Awadallah），以及前沙烏地阿拉伯特使哈山（Sharif Hassan bin Zaid）。

韓沙本人並未遭到起訴，但起訴書里指稱韓沙「決意要實現統治國家的野心，違反哈希米王國（約旦）的憲法與慣例。」

審判在國家安全法院閉門進行，雖然是軍事法庭但有民間法官參與。

不過，媒體今天獲准在法院外的帳篷里，透過視訊連結觀看宣判過程。

法官馬薩伊德（Muwaffaq al-Masaid）宣布判決時表示，2名被告是20年好友，並與韓沙關係緊密。

他表示，被告試圖採取的行動「危害王國現行政治體系，以及阿布杜拉國王陛下」。

他說，被告試圖「在約旦社會製造動亂、叛亂與分裂，散布針對政權的仇恨言論，威脅王國的安全」。

與約旦鄰國沙烏地阿拉伯關係密切的2人被判「煽動顛覆政權」以及「行動可能威脅社會與製造動亂」的罪名成立。

官方公布影像顯示2人身穿淺藍色囚服，在重度戒備下，戴着手銬出庭。

2人的律師並未對判決結果置評，僅表示會繼續上訴。

© 2021 AFP