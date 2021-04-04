約旦前王儲稱遭軟禁 否認涉叛變

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（法新社安曼3日電） 約旦國王阿布杜拉二世（Abdullah II）同父異母弟、前王儲韓沙今天發布影片自稱遭到軟禁，但否認涉及針對阿布杜拉的陰謀行動。

韓沙（Prince Hamzah bin Hussein）在傳給英國廣播公司（BBC）的影片中表示，軍事首長今天稍早來找他，要「我不能出門、不能和人談話或見面」。

韓沙說，他的隨扈被撤走，網路和電話線遭切斷，還有很多朋友被捕。

新聞披露約旦一位前王室幕僚今天因涉案被捕之際，英國廣播公司表示，從韓沙委任律師那裡取得這段影片。

軍方否認韓沙被捕，僅表示已警告韓沙不要破壞國家安全；但韓沙堅稱並未參與陰謀行動，他在影片中回擊說，「我並未參與任何陰謀或涉及邪惡組織」，還說，「原本是區域領頭羊的國家...變成這樣，真讓人難過和遺憾」。

韓沙表示，人民批評當局或表達意見，不再能「免除遭威嚇、騷擾或威脅」；他還批評「執政體系」認定「個人利益、財政利益、貪污，遠比1000萬名生活在這裡的人民性命、尊嚴與未來重要」。

韓沙是已故國王胡笙（King Hussein）與美國出生的王妃諾爾（Queen Noor）的長子，他檯面上與阿布杜拉關係良好，也與部族領袖交好。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP