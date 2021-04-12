約旦國王兄弟自王室危機以來首度同框

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社安曼11日電） 約旦國家電視台畫面顯示，約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）今天和同父異母弟弟韓沙（Hamzah）同台，這是因韓沙被控圖謀不軌引爆王室危機以來，兩人首度一起露面。

時值約旦哈希米王國建國一百周年，這些影像顯示王室成員聚集先人陵寢。

王室推特（Twitter）帳號上傳一張團體照，圖說寫着「阿布杜拉二世國王、胡笙王儲（Al Hussein）與韓沙親王…共同造訪已故國王阿布杜拉一世之墓」。

除了胡笙身穿軍裝，其他人都穿着便服。

約旦的天然資源貧瘠，鄰近地區戰火頻仍，今天建國百年理當大肆慶祝，但這場宮廷危機與2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情使得慶祝活動蒙上陰影。

約旦政治分析師坎哈維（Labib Kamhawi）告訴法新社，國王和韓沙親王同時出現「傳遞一個清楚訊息，亦即王室內部危機已經終結」，也「展現王室團結」。

坎哈維又說，但是韓沙實際上是站在國王、他的叔父以及王儲身後，而並非站在國王身邊，這意味他現在只是個普通親王，地位已低於國王和王儲。

韓沙是阿布杜拉二世的同父異母弟弟，過去曾是王儲，但阿布杜拉二世2004年廢除韓沙的王儲地位，改立兒子胡笙。

韓沙本月3日寄一段影片給英國廣播公司（BBC），內容是他抨擊「至少15到20年來，我們治理結構中普遍存在的無能，而且每況愈下」，約旦政府指控韓沙涉入「煽動性陰謀」，「動搖王國安全」，韓沙和其他至少16人一起被拘捕

阿布杜拉二世7日表示，韓沙在他的「保護」之下，目前人在官邸，「相當安全」。在叔父居中調解下，韓沙已在一封簽名信中表示效忠國王。

國家電視台發表阿布杜拉二世署名的演說：「我向你們保證，叛亂行動已連根拔除。」

© 2021 AFP