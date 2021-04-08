約旦國王：數十年來最嚴重政治危機已解除

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（法新社安曼7日電） 約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）今天打破沉默，他告訴國人，同父異母弟弟韓沙（Hamzah）引發的數十年來最嚴重政治危機已經解除。

韓沙本月3日寄一段影片給英國廣播公司（BBC），內容是他抨擊「至少15到20年來，我們治理結構中普遍存在的無能，而且每況愈下」，約旦政府指控韓沙涉入「煽動性陰謀」，要「動搖王國安全」，韓沙和其他至少16人一起被拘捕。

韓沙是阿布杜拉二世的同父異母弟弟，過去曾是王儲，但他的王儲頭銜在2004年遭撤銷。

阿布杜拉二世今天表示，韓沙在他的「保護」之下，目前人在官邸，「相當安全」。在叔父居中調解下，韓沙已在一封簽名信中表示效忠國王。

國家電視台發表阿布杜拉二世署名的演說：「我向你們保證，叛亂行動已連根拔除。」

「過去幾天的挑戰，對國家穩定而言並非最危險，對我來說卻最痛苦，因為叛亂來自內外相逼。」

目前還不清楚國王所指的「外」，是來自王室以外還是王國以外。

約旦外交部長沙法迪（Ayman Safadi）4日表示，和外部勢力有聯繫的陰謀策畫者已遭起訴，但他拒絕透露其身分。（譯者：陳怡君/核稿：劉文瑜）

© 2021 AFP