約翰藍儂1970年受訪錄音帶拍賣 內含未問世歌曲Radio Peace

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（法新社哥本哈根28日電） 英國樂團披頭四（The Beatles）已故成員約翰藍儂（John Lennon）1970年接受4名丹麥中學生訪問、全長33分鐘的錄音帶，今天在丹麥拍賣。

約翰藍儂與妻子小野洋子（Yoko Ono）當時在丹麥西部的日德蘭半島（Peninsula of Jutland）偏遠地區過冬，1970年1月5日4名中學生為了撰寫校刊，冒?大風雪拜訪約翰藍儂，訪問中他談及與妻子提倡的和平運動、樂團披頭四、他的髮型，甚至表示對自己在披頭四中的形象感到沮喪。

在越戰激烈進行期間，約翰藍儂與小野洋子發起在床上宣揚愛與和平的抗議活動，並唱了不少反戰歌曲。

錄音帶主人之一、現年68歲的霍仁（Karsten Hojen）告訴法新社：「我們走進客廳，看到約翰和洋子坐在沙發上，真是太神奇了。我們跟他們坐在一起，彼此靠得很近。」霍仁還說，他們一行人與約翰藍儂夫婦言談甚歡。

霍仁和他的朋友說服校長准許他們曠課，與約翰藍儂談論愛與和平。數個月後披頭四正式宣布解散。

霍仁和他的朋友表示，他們決定捨棄這卷錄音帶，因為他們無法想像這卷錄音帶在他們的眾多子女間傳閱。霍仁說：「如果有博物館或是小野洋子本人感興趣，我們會很開心。」

負責這次拍賣的布魯恩拉斯穆森拍賣行（Bruun Rasmussen Auction House）品牌主管拉斯穆森（Alexa Bruun Rasmussen）說，錄音帶中包含約翰藍儂現場彈唱一首至今未曾問世的歌曲Radio Peace，預料錄音帶及相關照片成交價可高達4萬歐元（約新台幣129萬元）。

© 2021 AFP