紅十字會籲各國領袖全力遏止以巴衝突升高

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社日內瓦16日電） 聯合國安全理事會今天就以巴暴力情勢召開會議之前，人道組織紅十字國際委員會（ICRC）表示，各國領袖應動用「最大影響力」，來阻止以色列和巴勒斯坦持續升高的衝突。

總部設在瑞士日內瓦的紅十字國際委員會透過聲明表示：「加薩走廊（Gaza）和以色列的人民正面臨數年來最激烈的戰鬥循環。」

聲明提到：「聯合國安全理事會（UN Security Council）今天召開會議前，紅十字國際委員會呼籲有關國家領袖發揮最大影響力，以阻止加薩和以色列之間的戰鬥。」

紅十字國際委員會秘書長馬迪尼（Robert Mardini ）還說：「這波衝突的強度前所未見，人口稠密的加薩走廊不停遭受空襲，火箭不斷飛向以色列大城市。雙方都有孩童喪命。」

「對加薩居民來說，由於空襲連續不斷、道路和建築物嚴重受損，前往醫院和其他重要基礎設施變得非常困難。」

以巴之間因耶路撒冷（Jerusalem）近期發生騷亂，引發這波2014年以來最嚴重的戰鬥。根據雙方當局，自10日戰鬥發生以來，人口密集的加薩走廊已有181人喪生，以色列也有10人喪命。

聯合國安理會預計於格林威治時間今天14時（台灣時間22時）討論這波危機。

© 2021 AFP