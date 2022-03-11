紅十字會：烏克蘭馬立波嚴重缺糧 人道情勢堪憂

（法新社日內瓦10日電） 紅十字國際委員會（ICRC）今天表示，在俄羅斯軍隊圍攻烏克蘭城市馬立波（Mariupol）期間，飲水、食物和藥品都相當匱乏，居民為爭奪物資而發生衝突。

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ICRC駐馬立波代表伏科夫（Sasha Volkov）在一段錄音中說：「民眾開始為了食物互相攻擊，還不惜破壞他人車輛以取出汽油。」

他說：「許多人根本沒有水喝。4、5天前，所有商店和藥局都被洗劫一空。」

「有些人還有食物，但我不確定還能撐多久。很多人通報說沒有給孩子吃的東西。」

許多援助機構表示，烏克蘭這座南部港市正面臨宛如「世界末日」的場景，在俄軍持續轟炸下，已超過一周沒有水、電或暖氣。

平民疏散計畫失敗，烏克蘭和俄羅斯互相指控對方違反停火協議。

伏科夫表示，黑市已經出現，馬立波居民可以買到蔬菜但沒有肉品，很缺醫療物資。

伏科夫在語音信息中也描述平民在避難所的場景，在這幽閉恐怖的空間中，人們努力維持保暖和避免受到俄軍炮擊。他說：「民眾開始因為太冷而生病了，他們無處可去。」

一些ICRC工作人員從受損或毀壞的建築物中搜集食物，能多撐幾天是幾天。

伏科夫說：「由於潮濕和寒冷，我們之中許多人開始生病。我們試圖儘可能達到衛生標準，但實際上無法總是如此。」

馬立波一家兒童醫院昨天遭到空襲，造成至少3人死亡，包括1名女童，國際社會對當地日益惡化的人道情勢感到憤怒。

佔領馬立波這座具戰略意義的城市，俄羅斯得以將之前兼並的克里米亞半島部隊與烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）地區的部隊整合起來。（譯者：陳怡君/核稿：盧映孜）

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