紅十字會：馬立波缺水缺糧 盼速達人道協議施援

（法新社日內瓦13日電） 紅十字國際委員會（ICRC）今天警告，若俄羅斯與烏克蘭衝突各方未能緊急達成「具體人道協議」，烏國遭圍困的港口城市馬立波（Mariupol）將面臨「最惡劣的情況」。

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紅十字國際委員會在聲明中表示，ICRC已準備好擔任中立調解人，促雙方就人道議題進行對話。

自本月初起，人口約50萬的亞速海（Azov Sea）港口城市馬立波一直遭俄軍圍困。

地方當局今天說，自敵對行動開始以來，已有2100多名居民喪命。

烏克蘭與援助機構表示，馬立波正面臨一場「人道大災難」，缺水、缺暖氣，糧食也將盡。

紅十字國際委員會指出，遭俄軍圍困的數十萬人時間已不多。「若各方未能儘快達成協議，將來歷史回顧馬立波當前發生的情況，將以駭人聽聞作表述。」

紅十字國際委員會主席毛瑞爾（Peter Maurer）在聲明中呼籲各方「將人道事務擺在第一位」。

紅十字國際委員會說，包括ICRC職員在內的馬立波居民都躲在沒有暖氣的地下室，還得冒着生命危險到外頭尋找食物和水。

紅十字國際委員會還說，達成「具體、精準且可行的協議」刻不容緩，如此一來，想離開的人能安全離開，想留下來的人也能獲得救命援助。（譯者：紀錦玲）

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