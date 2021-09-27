紅磨坊橫掃10項東尼獎 眾歌手歡唱慶百老彙回歸

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（法新社紐約26日電） 受疫情影響延後一年多舉辦的美國劇場界最高榮譽第74屆東尼獎，今天在紐約舉行頒獎典禮，改編自2001年同名電影的音樂劇「紅磨坊」橫掃10項大獎，是本屆最大贏家。

今年東尼獎改變頒獎方式，多數獎項透過長達兩小時的線上典禮頒發後，再舉辦演唱會，慶祝因疫情停演18個月的百老彙劇場回歸。

根據巴茲魯曼（Baz Luhrmann）2001年同名電影改編的音樂劇「紅磨坊」（Moulin Rouge! The Musical），榮獲最佳音樂劇、最佳男主角、最佳男配角及其他7座技術性獎項。

雖然只有亞倫特維特（Aaron Tveit）一人入圍最佳音樂劇男主角，但根據獎項規則他需要獲得60%的票數才能獲獎。亞倫特維特上台領取他生涯首座東尼獎時哽咽地說：「我們非常榮幸從事這個行業，站上百老彙的舞台。」

高齡90歲的露易絲史密斯（Lois Smith）以The Inheritance獲得最佳話劇女配角，這也是她的首座東尼獎。她是東尼獎演技獎項年紀最長的得獎人。

阿德里安華倫（Adrienne Warren）以美國歌手蒂娜透娜（Tina Turner）傳記音樂劇「蒂娜」（Tina）拿下最佳音樂劇女主角，並與同劇演員帶來激勵人心的表演。

除此之外，還有百老彙大咖歌手助陣，演唱熱門音樂劇「吉屋出租」（Rent）、「女巫前傳」（Wicked）、「散拍歲月」（Ragtime）和「漢密爾頓」（Hamilton）等經典對唱歌曲。

以作者EM福斯特（E.M. Forster）的小說「此情可問天」（Howards End）為藍本改編的同志舞台劇The Inheritance囊括4項大獎，包括史帝芬戴爾卓（Stephen Daldry）贏得最佳話劇導演。（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）

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