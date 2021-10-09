紅襪5轟破隊史紀錄 季後賽首輪扳平光芒

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（法新社佛州聖彼得堡8日電） MLB紅襪今天揮出球隊在季後賽最多的5轟，最終14比6擊垮光芒，在季後賽首輪扳平戰局。

美國職棒大聯盟MLB美國聯盟季後賽首輪，坦帕灣光芒昨天在系列賽首戰以5比0完封波士頓紅襪；兩隊今天第2戰繼續在光芒主場交手，一共擊出7支全壘打。

此役紅襪1局上半就靠柏格茨（Xander Bogaerts）、維杜格（Alex Verdugo）兩人帶有打點的安打，取得2比0領先。

但下個半局，光芒前兩名打者接連敲出安打，1出局後克魯茲（Nelson Cruz）獲保送。迪亞茲（Yandy Diaz）在滿壘情況下揮出安打，先幫球隊追回1分。下一棒的路普洛（Jordan Luplow）一支左外野方向滿貫炮，讓光芒5比2超前。

紅襪今天的先發投手塞爾（Chris Sale）三振功力了得，2018年還幫助球隊拿下世界大賽冠軍，但這名左投此役只投1局就黯然退場，他被擊出1發滿貫彈在內的4支安打，丟掉5分都是自責分。

柏格茨、維杜格3上再度聯手出擊，兩人先後擊出陽春全壘打，讓紅襪將落後追到剩下1分。光芒菜鳥先發巴茲（Shane Baz）在被柏格茨狙擊後退場，他今天只投2.1局，就被擊出1支全壘打在內的6支安打，丟掉3分都是自責分。

5上紅襪首名打者赫南德茲（Enrique Hernandez）的陽春炮讓球隊追平比數，馬蒂內茲（J.D. Martinez）的3分彈則讓紅襪8比5超前。

光芒韓籍打者崔志萬（Ji-Man Choi）在6下兩出局後打出陽春全壘打，讓球隊追回1分。但紅襪7上靠瓦茲蓋斯（Christian Vazquez）帶有打點的安打，再度握有3分領先。

德佛斯（Rafael Devers）8上揮出兩分炮，讓紅襪11比6領先。9上瓦茲蓋斯、赫南德茲的安打都打下分數，最終紅襪以8分之差擊敗光芒。

雙方打完前兩戰，以1比1戰成平手，系列賽第3戰和第4戰將於10日和11日晚間（台北11日和12日上午）登場，連兩天在紅襪主場進行。

© 2021 AFP