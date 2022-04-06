紅髮艾德歌曲版權官司勝訴 英國法官裁定未抄襲

（法新社倫敦6日電） 英國流行樂壇創作歌手紅髮艾德（Ed Sheeran）今天在他的歌曲Shape of You版權官司中勝訴，英國高等法院法官裁定，紅髮艾德這首歌並未抄襲另一首歌曲中的樂句。

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本名喬克里（Sami Chokri）的英國grime音樂藝人Sami Switch宣稱紅髮艾德單曲中的樂句Oh I和他歌曲中的Oh Why「極其相似」。

法官紮卡羅利（Antony Zacaroli）今天裁決，紅髮艾德在寫Shape of You這首歌時，「未蓄意，也沒有在無意間抄襲英國grime歌曲Oh Why中的樂句」。

紅髮艾德2017年推出Shape of You單曲，目前為止串流播放次數已超過30億次，是Spotify有史以來串流播放次數最多歌曲。

這首由他和其他作者共同創作的全球熱門金曲，也讓紅髮艾德拿下一座葛萊美獎。

但共同寫下Oh Why歌曲的喬克里和歐唐納福（Ross O'Donoghue）指控紅髮艾德抄襲他們的創作。

法官紮卡羅利表示，Shape of You和Oh Why這兩首歌有「一小節樂句相似」，但這種類似性只是版權可能遭到侵害的起始點。

紮卡羅利研究了其中的音樂元素後表示，歌曲中「這兩個相關部分的差異性」，「提供強力證據證明紅髮艾德歌曲中Oh I樂句來自Oh Why以外的來源」。

紮卡羅利裁定指出，兩首歌中最吸引人朗朗上口的樂句有明顯類似性，但也有重要差異性。

© 2022 AFP