納瓦尼傳命危 俄反對派號召21日示威

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（法新社莫斯科18日電） 正在獄中絕食的俄羅斯異議人士納瓦尼傳出命在旦夕後，他的幕僚號召俄國人21 日上街示威協助救他性命。

納瓦尼（Alexei Navalny）的醫師團隊成員之一阿什赫敏（Yaroslav Ashikhmin）昨天在臉書（Facebook ）透露，納瓦尼的健康情況正在迅速惡化，「隨時」有可能心搏停止。

44歲的納瓦尼是最知名的俄羅斯反蒲亭人士。他去年遭到幾乎致命的神經毒劑攻擊，據他所稱是莫斯科下的毒手。

納瓦尼在國外治療康復後，今年1月返國旋即被捕；2月被判違反2014年挪用公款案遭定罪的緩刑條件，遭流放至波克羅夫（Pokrov）服刑2年半。他3月31日展開絕食抗議，要求背痛和雙腿麻木問題獲得適當治療。

納瓦尼的地方辦公室主任伏科夫（Leonid Volkov）今天在臉書發文，號召俄羅斯人21日晚間在蒲亭發表國情咨文演說後數小時走上街頭示威。他寫道：「該是行動的時候了。我們講的不只是納瓦尼的自由，還有他的生命。」

伏科夫說，這場示威可能成為對抗「絕對邪惡」的決定性戰役，或許會是未來幾年見不到的最後一場俄羅斯反對派集會。

他表示：「號召所有你認識的人一起來到市中心廣場。」還說這場示威的規模應該要盛大，「別認為我們無法改變任何事」。

© 2021 AFP