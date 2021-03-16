納瓦尼服刑自述如在集中營 夜裡一小時被叫醒一次

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（法新社莫斯科15日電） 俄羅斯頭號異議人士納瓦尼（Alexei Navalny）今天說，他被關在「不折不扣的集中營」里。納瓦尼先前被判兩年半有期徒刑，正在莫斯科郊區的罪犯流放地服刑。

媒體曾廣泛報導納瓦尼會在俄羅斯最惡名昭彰的監獄之一服刑，他今天這番話首度證實了這類說法。俄羅斯約有超過600處勞動營。

納瓦尼在社群網站Instagram上傳一張自己平頭的舊照片，並寫道：「我必須承認，俄羅斯監獄制度還是令我大吃一驚。」

他說：「我先前不知道在距離莫斯科100公里的地方，會有一座不折不扣的集中營。」

他還表示，他身處莫斯科東北方的伏拉迪米爾地區（Vladimir region）波克羅夫（Pokrov）鎮上的「2號刑事流放地」（Penal Colony No.2），「才剛剃過頭」。

納瓦尼說：「到處都有監視器，每個人都被監控，有任何小違規，他們都要寫報告上交。」

「我想樓上有人讀了喬治・歐威爾（George Orwell）的『1984』之後說：酷，就這麼做吧，透過剝奪人性來施教。」

納瓦尼描述，他夜裡「每小時」被人叫醒一次，那個人對着他拍照，同時確認「有越獄傾向」的受刑人還在牢房裡。

他表示，他在獄中尚未目擊任何暴力跡象，但由於「犯人都很緊繃」，他覺得先前媒體報導的暴力事件很可信。

納瓦尼去年遭人以神經毒劑毒害，差點喪命，被送往德國治療後撿回一命，但今年一月中旬，剛返抵俄羅斯就被警方拘留，莫斯科法院上月初判處他須服刑。

俄羅斯媒體報導，納瓦尼的律師米哈伊洛娃（Olga Mikhailova）今天也證實，納瓦尼人在流放地，她可以前往探視。

本月稍早，曾在流放地服刑近兩年的政治運動者柯托夫（Konstantin Kotov）告訴法新社，那裡的受刑人遭受「非人」待遇。

© 2021 AFP