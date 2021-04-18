納瓦尼獄中絕食性命堪憂 拜登：處境太不公平

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（法新社莫斯科17日電） 俄羅斯異議人士納瓦尼（Alexei Navalny）的醫生表示，由於納瓦尼獄中絕食，「隨時」有可能面臨心搏停止，對此，美國總統拜登表示納瓦尼的處境「完全不公平」。

納瓦尼是俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）最知名的批評者，3月31日在獄中展開絕食抗議，以求背痛和雙腿麻木問題獲得適當治療為止。

納瓦尼私人醫師瓦西里耶娃（Anastasia Vasilyeva）、心臟科醫師阿什赫敏（Yaroslav Ashikhmin）等人組成的團隊，已要求獄方允許他們立刻入內探視。

阿什赫敏今天在社群媒體臉書（Facebook）上指出，納瓦尼有高血鉀情形，應送進加護病房治療，「我們的病人隨時有可能沒命，致命性心律不整的情況隨時可能發生」。

一般而言，血液內鉀離子濃度每公升高於6.0毫莫耳就需要立即治療。而醫生表示，納瓦尼的血鉀值每公升達7.1毫莫耳。

瓦西里耶娃在推特（Twitter）張貼聲明表示：「這意味着腎功能受損和嚴重心律問題隨時都有可能發生。」

拜登今天被記者問及此事回應表示，納瓦尼目前的處境「完全不公平」、「完全不恰當」。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP