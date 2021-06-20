納瓦尼遭下毒顯遇害 美國擬再制裁俄羅斯

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（法新社華盛頓20日電） 俄羅斯知名反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）遭毒害險些喪命，白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天表示，美國打算對此再度制裁俄羅斯。

法新社報導，身陷囹圄的納瓦尼遭毒害倖存康復後於今年1月返回俄國隨即被捕，他是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）最旗幟鮮明的批評者，並說遭毒害是莫斯科當局精心策畫。

蘇利文接受美國有線電視新聞網（CNN）節目「美國國情」（State of the Union）訪問表示：「我們已就納瓦尼遭毒害制裁俄羅斯…對於俄羅斯在境內使用化學毒劑迫害他們的公民，我們會同了歐洲盟邦讓俄羅斯付上代價。」

他說：「針對納瓦尼遭毒害，我們正打算採取另一套制裁措施，我們已經表明我們不會手下留情。」

對於美國有意就納瓦尼遭毒害再度頒布制裁措施，莫斯科方面則予以駁斥，並警告俄羅斯將回擊。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）說：「我們向來以合法正當的行動，回擊美國非法的制裁，很奇怪華府有些人就是喜歡兜圈子，並且沒完沒了的翻舊帳。」

美國總統拜登（Joe Biden）日前表示，倘若囚禁中的俄國知名異議人士納瓦尼身故，不僅將傷害俄羅斯和世界各國關係，也將重創美俄關係。（譯者：曹宇帆）

© 2021 AFP