納米比亞肯定德國 坦承曾犯種族滅絕罪行

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（法新社納米比亞溫荷克28日電） 納米比亞今天表示，德國坦承殖民佔領納米比亞期間曾犯下種族滅絕罪行並承諾提供11億歐元經濟援助，是「朝正確方向邁出的一步」。

納米比亞總統甘戈柏（Hage Geingob）的發言人亨加里（Alfredo Hengari）告訴法新社：「德國方面承認犯下種族滅絕罪行，是朝正確方向邁出的第一步。」

亨加里另表示，為了制訂「與德國商定事項的執行方式」，甘戈柏未來數周將與當年受害的族群召開會議。

德國殖民者在1904到1908年大屠殺中殺害數萬名赫雷羅族（Herero）與納馬族（Nama）原住民，被史學家稱為20世紀的首宗種族滅絕事件，也使得納德兩國關係交惡數年。

德國曾於1884年到1915年對納米比亞進行殖民統治。德國在與納米比亞針對屠殺事件協商5年多後，外長馬斯（Heiko Maas）今天肯定雙方達成共識。

他表示，為了「用行動證明我們體認到受害者承受的巨大折磨」，德國將透過一項11億歐元的財政計畫來支援納米比亞「重建與發展」。

根據熟知協商內容的消息人士說法，這筆款項將分30年支付，且主要須嘉惠赫雷羅族與納馬族的後代。然而，馬斯明確指出，這筆款項不會開啟任何「合法要求賠償」的大門。（譯者：曹宇帆/核稿：張佑之）

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