納達爾克法對手晉澳網8強 德第3種子茲韋列夫出局

（法新社墨爾本23日電） 西班牙網球名將納達爾今天首盤遭遇搶七局面，但有驚無險直落三擊退法國好手馬納里諾，晉級澳洲公開賽8強賽，將遭遇淘汰德國第3種子茲韋列夫的加拿大新秀沙波瓦洛夫。

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正追逐創紀錄第21個大滿貫賽事冠軍的納達爾（Rafael Nadal）第一盤遭馬納里諾（Adrian Mannarino）緊追不捨，搶七時終以16比14勝出，最後以7比6（16比14）、6比2、6比2擊敗馬納里諾。

35歲的納達爾是2009年澳網男單冠軍，墨爾本今天悶熱而潮濕，他在史詩般的28分鐘搶七對決取勝後激動振臂歡呼。他賽後表示：「第一盤非常刺激。」

納達爾上一回合擊敗俄羅斯好手卡察諾夫（Karen Khachanov），但這次參賽澳網以來首度失掉一盤。他將在8強賽事中對決加拿大第14種子沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov）。

沙波瓦洛夫今天以6比3、7比6（7比5）和6比3擊敗茲韋列夫（Alexander Zverev）。茲韋列夫是奧運冠軍，仍在尋求他的第一個大滿貫賽事冠軍。

22歲的沙波瓦洛夫說：「能和納達爾這樣的好手對陣總是一種榮幸。」

澳網女子賽事方面，獲去年法國網球公開賽冠軍的捷克第4種子卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova），擊敗頸部出問題的兩屆澳網冠軍、白俄羅斯前球後艾薩蘭卡（Victoria Azarenka），將在8強賽對上非種子的美國好手基斯（Madison Keys）。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

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