納達爾法網8強賽對戰喬科維奇 生涯前景受考驗

（法新社巴黎30日電） 西班牙男網名將納德爾與長年對手、現任世界球王喬科維奇，將在本屆法國公開賽8強賽對決。兩人生涯第59場對戰將在31日晚間進行，未如13屆法網冠軍納達爾所願在白天比賽。

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法國公開賽官方人士今天證實，納達爾（Rafael Nadal）與喬科維奇（Novak Djokovic）的比賽將在明晚於中央球場（Court Philippe Chatrier）開燈舉行。當天另一場8強賽西班牙新星艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）對上德國名將茲韋列夫（Alexander Zverev），則將在下午進行。

納達爾上周表示：「我不喜歡夜間在紅土比賽，因為空氣會比較潮濕，球速更慢，尤其若是氣溫低時，可能讓人感覺非常沉重。」

喬科維奇與納達爾長達16年的史詩般競爭關係，將在這場比賽重現。去年法網奪冠的喬科維奇若是獲勝，不僅可取得4強賽門票，也可能結束納達爾的網球生涯。

6月3日將滿36歲的納達爾，自2005年拿下首座法網冠軍以來，在這項大滿貫賽事累積史上最高109場勝利，僅輸過3場比賽。

他在本屆法網第4輪比賽對上21歲加拿大好手奧格-阿里辛（Felix Auger-Aliassime）時，罕見打了5盤大戰才勝出，是他在法網第3次被逼到5盤。

納達爾在賽後坦言，現在不只事關他今年的法網冠軍頭銜，也可能攸關他的整個網球生涯前景。

納達爾表示：「我知道自己的情況，也接受它。我沒什麼好抱怨的。」他在抵達法網前，還不確定自己能否參賽，因為他在今年羅馬大師賽（Rome Masters）期間長年足傷複發，他的網球生涯一大部分時間都為這個傷所苦。

納達爾說：「我單純享受還能在這裡再比賽一屆。而且老實說，我在這裡打的每一場比賽，我都不知道會不會是我在法網的最後一場比賽。」

喬科維奇自從2006年在法網首度對上納德爾後，至今兩人對戰累積30勝28敗紀錄。不過，納達爾在紅土球場以19勝8敗戰績優於喬科維奇，且兩人在法網的9次對戰，7次由納達爾取勝。

然而，喬科維奇去年在法網4強賽擊敗納達爾，最後贏得生涯第2座法網獎盃。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

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