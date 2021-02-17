納達爾澳網8強5盤大戰爆冷出局 敗給西西帕斯

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（法新社墨爾本17日電） 西班牙名將納達爾今天在澳洲網球公開賽（Australian Open）8強與希臘好手西西帕斯上演5盤大戰，終場遭逆轉淘汰無緣晉級，也失去爭奪創紀錄生涯第21座大滿貫男單冠軍機會。

世界排名第二的納達爾（RafaelNadal）今天比賽先輕鬆拿下前2盤，第三盤遭第5種子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）逼成搶7又未能拿下，隨後氣勢倒向對手，最後以6比3、6比2、6比7（4比7）、4比6、5比7敗北。

22歲的西西帕斯和34歲的納達爾交手過8次，這是他第2度擊敗納達爾。西西帕斯今天共擊出49記致勝球和17記愛司球（ace），他賽後表示：「我不知道第三盤之後發生什麼事。我像只小鳥般飛翔，一切都順我的意。」

西西帕斯將逆轉得勝歸功於自己沉得住氣。「我能夠維持一貫情緒，在關鍵時刻保持冷靜。我一直努力不露聲色，我對於自己在場上展現的態度感到高興。」

這是納達爾第二次在大滿貫賽先拿下2盤再輸掉比賽，上一次追溯到2015年的美國網球公開賽（US Open），當時他在第三輪敗給義大利選手佛吉尼尼（FabioFognini）。

這是西西帕斯生涯第2度闖入澳網4強，他將和俄羅斯名將梅迪維夫（Daniil Medvedev）爭奪決賽門票。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

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