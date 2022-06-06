納達爾生涯岌岌可危 本周將治療陳年腳傷

（法新社巴黎5日電） 西班牙猛將「蠻牛」納達爾今天贏得生涯第14座法國網球公開賽男單冠軍，其實他左腳舊傷複發，法網這兩周場場都得打止痛針才能上場，屢破紀錄的職業生涯岌岌可危。

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法網封王後，納達爾（Rafael Nadal）的挑戰還沒完，因為接下來這周他的醫療團隊將使用「射頻燒灼術」（Radiofrequency Ablation Therapy, RFA）來破壞將痛感傳遞到大腦的神經。如果不成功，納達爾將考慮接受大型手術。 36歲的納達爾今天在法網男單決賽以6比3、6比3和6比0直落三輕取挪威好手路德（Casper Ruud），從他2005年19歲首闖法網就奪冠以來，17年間拿到了22座大滿貫賽男單冠軍。

納達爾成為法網賽史上最年長的男子單打冠軍得主，但其實今年征戰法網前，困擾多年的腳傷複發，他甚至不知道自己能不能前來參賽。 今天封王後，納達爾透露他和醫療團隊正面臨攸關成敗的關鍵一周。

納達爾說：「很明顯，以我現在的狀況，我沒辦法繼續前進，我也不想這樣下去。我會繼續嘗試找到解決辦法，改善我的腳現在的狀況。」 納達爾表示，他都是靠左腳神經打麻醉才撐得過此次法網，現在他的醫療團隊會用「射頻燒灼術」來試看看。 「如果有效，我就繼續；如果沒效，就是另一個故事了。我會問自己是不是準備好接受大型手術，但那沒辦法保證我有競爭力，也可能要花很長時間才能復出。」 眼見溫布頓錦標賽短短3周後就要舉行，納達爾得和時間賽跑。他2008年和2010年兩度在全英俱樂部（All England Club）奪冠，如果今年能順利封王，距離達成1969年來首次的男子年度大滿貫，就將只差美國公開賽1步。 納達爾表示：「我很喜歡溫布頓，但如果你問我會不會去打，我不能給你明確答案，看治療有沒有效吧。」 「如果能靠消炎藥打球，我會打，如果是靠麻醉劑打球，那就免了，我不想再經歷那種狀況了。」

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