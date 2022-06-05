納達爾輕取路德 締造法網14度封王紀錄

（法新社巴黎5日電） 西班牙網球名將「蠻牛」納達爾今天以6比3、6比3和6比0直落三擊敗挪威好手路德，締造14次在法國公開賽封王紀錄，並再寫歷史新頁，贏得生涯第22座大滿貫賽冠軍。

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第5種子納達爾（Rafael Nadal）和第8種子路德（Casper Ruud）在冠軍戰對決，首盤開始後雙方先互破發球局，納達爾隨後再持續破發，搶得4比1領先，未受路德反撲影響，保持優勢搶下這盤。

第二盤路德全力反攻，在第4局破發後搶得3比1領先，但納達爾隨後反破，並一連拿下5局，以6比3再下一城。第三盤納達爾乘勝追擊，打得路德全無還手之力，掛零終場。

納達爾贏得大滿貫賽冠軍的次數已增至22次，領先老對手塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）和瑞士好手費德瑞（Roger Federer）兩次。

截至目前為止，納達爾在法網的戰績是112勝3負，3場輸掉的比賽中，有兩場是敗在喬科維奇手下。

這是納達爾生涯第14次踏上法網冠軍賽舞台，也是他第30次爭奪大滿貫賽冠軍頭銜。納達爾17年前首度參賽即拿下法網冠軍，他後來曾在紅土比賽上指導路德，如今兩人狹路相逢，猶如一場師徒大戰。

36歲的納達爾擊敗23歲的路德成功稱王，成為法網賽史上最年長的男子單打冠軍得主。先前紀錄保持者是同樣來自西班牙的已故好手吉梅諾（Andres Gimeno），他曾在50年前以34歲「高齡」拿下法網冠軍。

上個月，納達爾職業生涯不斷困擾着他的左腳傷勢在羅馬再度爆發，讓他能否順利參加法網打上了一個大問號。儘管存有隱憂，但納達爾在法網一路過關斬將，殺進最終的決賽，過程仍令人印象深刻。

他先是打了5盤、花了4個多小時，才擊敗加拿大選手奧格-阿里辛（Felix Auger-Aliassime）晉級8強，接着和喬科維奇激戰4個小時，艱苦闖進4強。

4強賽與德國好手茲韋列夫（Alexander Zverev）鏖戰3個小時後，納達爾才在茲韋列夫腳踝受傷、被迫拄着拐杖退賽離場的情況下，晉級決賽。

路德是首位闖進大滿貫賽單打決賽的挪威男球員，這是他生涯首度與納達爾交手。

© 2022 AFP