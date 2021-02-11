納達爾輕鬆挺進澳網第三輪

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（法新社墨爾本11日電） 西班牙網球天王納達爾今天在澳洲網球公開賽第二輪挺過背痛和球迷鬧場插曲，以直落三輕取美國對手莫阿。

男單世界排名第二的納達爾（Rafael Nadal）自從1月抵達澳洲後，便持續忍受下背緊繃問題。但今天他在屋頂關閉的拉佛球場（Rod Laver Arena）出賽時，幾乎沒露出任何背傷跡象，整場比賽只失7局。

終場納達爾以6比1、6比4、6比2擊敗從會外賽打起的莫阿（Michael Mmoh），順利挺進澳洲網球公開賽（Australian Open）第三輪。但他賽後表示，自己的背部狀況仍未達滿分。

納達爾表示：「老實說還沒控制住。我繼續做我能夠做的。如果你們看我發球的動作，那和我想要的不一樣。但我就是每天一直想辦法找出解決的方法。」

今天這場比賽第二盤被一段奇特插曲打斷。一位女球迷對納達爾叫囂抱怨，還比出不雅手勢，最後被請出場。

不過納達爾並未受到影響，他在等待事件排除時只是一笑置之。在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情席捲全球下，比賽能有現場觀眾似乎已令他感到開心。

尋求生涯第21座大滿貫賽冠軍獎盃的納達爾，下一場比賽將對上英國好手諾瑞（Cameron Norrie）。

© 2021 AFP