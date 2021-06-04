納達爾35歲慶生 直落三擊敗地主晉級法網第3輪

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（法新社巴黎3日電） 西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）今天以6比0、7比5、6比2直落三擊敗法國好手賈斯克（Richard Gasquet），晉級法國網球公開賽第3輪，以勝利之姿慶祝自己35歲生日。

法新社報導，這位法網13屆金杯得主正尋求創紀錄的21次大滿貫男單冠軍頭銜。他今天生涯第17次與世界排名第53的賈斯克交手獲勝，保持17勝0敗的不敗之身。

受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情規定晚間9時後宵禁影響，兩人在空蕩的中央球場（Court Philippe Chatrier）比賽，賈斯克第1盤僅得9分。

他第2盤短暫反擊，從2比5追到5比5，但最終仍未能抵擋對手攻勢。納達爾第3盤破發取得4比2領先，奠定勝基。

世界排名第3的納達爾下一戰將面對英國選手諾瑞（Cameron Norrie）。納達爾本賽季已在澳洲網球公開賽（Australian Open）和巴塞隆納公開賽（Barcelona Open）兩度擊敗諾瑞。

賈斯克今天落敗，意味着地主國法國選手們在法網男單前兩輪全軍覆沒，為歷來首見。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）

© 2021 AFP