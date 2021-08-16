紐奧良推出健康通行證 盼防疫但無礙狂歡遊客潮

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（法新社紐奧良16日電） Delta變異株疫情肆虐全美，然而，南部路易斯安那州的確診病例數直直攀升，是美國感染率最高的地方，深具歷史意義的紐奧良市決定追隨紐約和舊金山腳步，推出健康通行證。

醫院人滿為患、醫護人員努力與衝高的疫情搏鬥，路易斯安那州的平均每日感染率已經達到每10萬人就有126人染疫。

紐奧良從今天起要求民眾進入一系列場所前，必須出示「健康通行證」。

紐奧良市市長肯崔（LaToya Cantrell）表示：「我們今天走到這一步，是因為真的毫無選擇。情況危急，而我們已經沒有時間。」

民眾未來進入酒吧、餐廳、體育場和健身中心等場所，須出示接種疫苗或是篩檢陰性證明，甚至是參加大型戶外活動，像是到路易斯安那超級巨蛋（Superdome）觀看職業美式足球聯盟（NFL）比賽也不例外。

紐奧良民眾對於這項嚴格規定，正反態度不一。

有些人放下疑慮，前往疫苗中心接種第一劑疫苗。而有些人不知道是基於叛逆還是無知，仍對新規定嗤之以鼻。

在2005年曾受卡崔娜颶風侵襲的杜梅（Treme），疫苗中心設立在一處停車場，同時也提供病毒篩檢。

然而，現場狀況似乎反映了路易斯安那州的意見分歧，十多輛汽車排隊等待篩檢，但3名美國國民兵看守的疫苗接種帳篷，裡頭卻只有小貓兩三隻。

路易斯安那州迎來爆炸式疫情的同時，疫苗接種率卻在後頭苦苦追趕。

儘管接種疫苗的速度在7月中旬出現上升趨勢，但僅有37.9%人口完成接種，比起全美的51.1%仍是遠遠落後。

對於34歲的賈斯汀（Justin）和他26歲的伴侶來說，推出健康通行證真的帶來很大影響。兩人來自佛羅里達州，而且是運動迷，無法想像沒辦法去看比賽或上健身房。

軟體工程師賈斯汀說：「那真的是最後一根稻草。我是個健身狂，所以老實說，那是我（接種疫苗）的主要動力。」

每個人基於各式不同原因前來接種疫苗。只會說一點英文的移民珍妮（Jenny）說，她工作的餐廳要求所有員工都接種疫苗，她打疫苗是為了保住工作。

這並非COVID-19（2019冠狀病毒疾病）第一次重創路易斯安那州。

原本就很嚴重的第一波疫情，在去年的紐奧良（New Orleans）狂歡節日（Mardi Gras）之後更加惡化。狂歡節日每年2月舉行，吸引大批民眾到法國區（French Quarter）狂歡。

雖然紐奧良已經取消所有大型活動，並禁止公眾集會。然而，即使Delta變異株疫情正在美國南部肆虐，法國區依舊充滿活力。

每個晚上，數以百計觀光客和開趴的人擠爆這裡，鮮少有人配戴口罩。

滿是行人的布朋街（Bourbon Street）已經甩掉去年的灰色調，回到以往的五光十色。戴着廉價塑膠項煉的狂歡客在街上摩肩擦踵，不像美國大多數城市禁止在公共場所飲酒，這裡的人可以在街上啜飲霓虹色塑膠杯里的雞尾酒。

30歲的尼可（Niko）戴着一頂綠色鴨舌帽和太陽眼鏡，儘管太陽老早下山。他解釋自己為何配戴口罩：「我相信COVID仍舊存在，但同時我們仍必須生活。」

53歲的卡本特（Sherry Carpenter）帶着2個女兒從隔壁的阿肯色州來到這裡，她才不想聽到什麼疫苗。

她把口罩捏在手裡，完全拒絕健康通行證這個主意。她把接種疫苗與墮胎相比，「我認為每個人都應該有選擇的自由」。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）

© 2021 AFP