紐時專訪：庫克談蘋果自駕車計畫 對特斯拉表欽佩

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（法新社舊金山6日電） 紐約時報（New York Times）5日發布對蘋果公司（Apple）執行長庫克（Tim Cook）的專訪，庫克在受訪中形容蘋果與自駕車是理想搭配。

法新社報導，關於iPhone製造商蘋果可能生產自駕車的傳言不斷，但蘋果一直對進軍自駕車市場計畫守口如瓶。

有報導指稱，日本日產汽車公司（Nissan）及韓國現代汽車（Hyundai）可能與蘋果針對自駕車進行結盟，但這兩家公司2月時已否認。

庫克接受紐時作家史威瑟（Kara Swisher）播客節目Sway專訪時表示：「自駕車是一種機器人，你可以透過自動裝置從事許多事情。」

庫克指出：「我們樂於整合硬體、軟體和服務，並且找出它們的交叉點，因為我們認為那正是神奇事物發生之處。」

庫克暗示，由蘋果打造汽車製造商使用的自駕技術平台，可能是選項之一。他還對電動車製造商特斯拉（Tesla）表達欽佩之意。特斯拉是研發車輛自駕功能的公司之一。

庫克提及，他未預期自己會再繼續領導蘋果10年，但目前尚未有辭職計畫。

庫克於2011年8月24日正式接任蘋果執行長，即將於今年8月滿10年，史威瑟在專訪中詢問下一個10年，庫克是否還會繼續領導蘋果。

庫克不願談論接班計畫。但回答稱，10年是一段很長時間，也許不會再掌舵10年。

© 2021 AFP