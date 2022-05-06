紐時指美提供情資助烏克蘭殺俄將 美國防部否認

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（法新社華盛頓5日電） 針對「紐約時報」報導美國提供俄羅斯將領在戰場上位置的情報、協助烏克蘭軍方擊殺他們，美國國防部今天予以否認。 紐約時報刊出爆炸性報導，稱美國在俄烏戰爭中提供有關俄軍的情報給烏克蘭，協助烏軍鎖定並擊斃多名俄軍將領。美國國防部發言人柯比（John Kirby）回應說，美國確有提供軍事情報給烏軍，「協助烏克蘭人捍衛自己的國家」。 柯比說：「我們不會提供高階軍事領袖在戰場上的位置情報，或參與烏軍鎖定攻擊目標的決定。」 紐時引述不具名美國高階官員的說法提到，約有12名俄軍將領被烏軍擊斃，其中「許多人」是在美國情報的協助下被鎖定。 報導稱，烏軍結合美方提供的消息和自己的情報，鎖定俄國軍官發動襲擊。