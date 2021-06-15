紐時：中國病毒學家石正麗否認病毒來自武漢實驗室

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（法新社華盛頓15日電） 2019冠狀病毒疾病（COVID-19）源頭近期再成焦點，中國病毒學家石正麗接受紐約時報訪問時捍衛武漢病毒研究所。但紐時表示中國政府愛搞神秘，石正麗說詞不易驗證，疫源疑雲難以消散。

「紐約時報」（The New York Times）上周透過手機聯繫上石正麗，她在簡短通話中否認相關指控，語調中帶有憤怒表示：「如果沒有證據，我到底要怎麼拿出證據？」

她在簡訊中寫道：「我不知道世局怎麼演變至此，一個無辜的科學家不斷遭人潑髒水。」

2019冠狀病毒疾病疫情爆發後，病毒源自中國科學院武漢病毒研究所的說法起初未在科學界獲廣泛共鳴。隨着美國總統拜登要求深入調查，眾多科學家敦促中國政府坦率面對，病毒從實驗室外泄的論點再度成為焦點。

今年3月，世界衛生組織（WHO）專家報告指出實驗室是疫源的可能性極低。報導寫道，科學家普遍同意，實驗室外泄論缺乏直接證據支持；但愈來愈多科學家現在認為，在徹底調查前駁斥相關假設為時過早。

被中國媒體稱作「蝙蝠女俠」的石正麗如今身處疫源風波核心。部分科學家說，石正麗在不夠安全的環境從事高風險的蝙蝠冠狀病毒實驗，她的武漢病毒研究所同事在疫情大規模爆發前疑似染疫的報導更啟人疑竇。

石正麗透過電子郵件受訪指稱外界懷疑毫無根據，並斬釘截鐵否認武漢病毒研究所在疫情爆發前握有新型冠狀病毒來源的說法。

但報導寫道，中國政府拒絕開放石正麗的實驗室供獨立調查，也不公開相關研究資料，使外界難以驗證石正麗的說詞，2019冠狀病毒疾病大流行前，在以蝙蝠冠狀病毒實驗聞名的研究所所在城市肆虐蔓延，重重疑雲因此更難消散。

© 2021 AFP