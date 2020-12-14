紐時：MLB印地安人隊名涉歧視 本周宣布更名

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（法新社克里夫蘭13日電） 紐約時報今天報導，在美國原住民團體批評「印地安人」這個隊名有種族歧視的意涵後，美國職棒大聯盟MLB克里夫蘭印地安人隊未來將棄用這個隊名。

印地安人隊自1915年以來使用這個隊名已經超過一個世紀，但也承受要求更名的壓力一段時間了。球團老闆為試圖減少相關的批評，已經先把「瓦荷酋長」（Chief Wahoo）的隊徽改掉，並宣布將審視「印地安人」這個隊名是否要改變。

紐約時報（The New York Times）今天報導，該隊預料將在本周宣布更名，但目前不確定何時要正式改名，或該隊是否已經選好新的隊名。

印地安人隊將成為改掉與美國原住民相關隊名的最新一支美國運動團隊。今年稍早，職業美式足球聯盟（NFL）華盛頓紅人隊才因為隊名含有種族歧視的意涵，決定放棄「紅人」這個隊名。

印地安人隊史曾兩度拿下世界大賽冠軍，最近的一次是在1948年。他們至今已經72年未再嘗冠軍滋味，是北美棒球史上最長的紀錄。

法新社表示，更名的決定對美國原住民團體來說是個勝利，但也有些人認為這是「政治正確」過頭的結果。

© 2020 AFP