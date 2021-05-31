紐澳總理峰會 淡化彼此應對中國的歧見

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（法新社威靈頓31日電） 紐西蘭與澳洲今天領袖峰會，兩國淡化中國政策歧異，堅稱紐澳對中態度一致。紐西蘭總理阿爾登否認討好中國而軟化人權立場，澳洲總理莫里森甚至連中澳間的緊張都一併淡化。

莫里森（Scott Morrison）這次是COVID-19疫情爆發以來首度出訪紐西蘭，並與阿爾登（Jacinda Ardern ）舉行總理峰會。莫里森在會後記者會還特別為紐國緩頰，稱紐西蘭對中國的態度無損「五眼聯盟」彼此間的關係。

阿爾登政府因對其最大貿易夥伴中國的人權紀錄批評不夠猛烈招致抨擊，澳洲則因較直言的立場惹來北京懲罰性貿易措施。

中間偏左的阿爾登今天在紐國南島昆士鎮（Queenstown）與莫里森會後，堅稱紐澳對中國態度一致。兩位領袖會後並發布聯合聲明，對香港自由一點點地消失以及新疆維吾爾人遭受的待遇表達「深切關切」。

阿爾登告訴記者：「你會看到澳紐在這些議題上立場如此相同....所以，我真的要駁斥認為我國對這些極重要議題態度不夠堅決的說法」。

她說：「就像許多家庭一樣，我們（紐澳）偶爾會意見不合…但我們的情誼遠遠大於分歧。」

阿爾登和莫里森也贊成進一步調查2019冠狀病毒疾病（Covid-19）疫情起源。

紐西蘭政府去年不願簽署「五眼聯盟」（Five Eyes）譴責香港局勢發展的聲明，本月又堅持國會有關維吾爾人的動議必須刪除「種族滅絕」（genocide）字眼。澳洲卻因完全支持「五眼聯盟」聲明引來北京嚴詞抨擊，多項進口中國商品也遭課稅。

「五眼聯盟」包括紐、澳、美國、英國、加拿大。

莫里森說，澳紐都希望印太地區自由和平，也將致力確保那個目標不受中美緊張升高威脅，「世界充斥着美中戰略競爭，那是不言而喻的事實，我會說，我們都認為，這樣的戰略競爭不必然導致衝突可能性升高」。

© 2021 AFP