紐約佳士得秋季拍賣會 畢卡索2幅作品將登場

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（法新社紐約6日電） 紐約佳士得（Christie's）下月舉行秋季拍賣會，將拍賣畢卡索（Pablo Picasso）兩幅作品，其中一幅過去60多年來都由私人家族典藏，從未拍賣。

佳士得表示，畢卡索畫作「身着土耳其服飾盤坐女子（賈桂琳）」，預估價值2000至3000萬美元，這幅作品在完成2年後，亦即1957年以來，一直由同一個家族典藏。

這幅油畫是畢卡索以他的第二任妻子賈桂琳（Jacqueline Roque）為主角的諸多肖像畫之一。

佳士得表示，除了畢卡索作品外，秋拍藝術品還包括米羅（Joan Miro）、夏加爾（Marc Chagall）、馬蒂斯（Henri Matisse）、布拉克（Georges Braque）和恩斯特（Max Ernst）等畫家作品 ，這些作品也由同一家族典藏逾30年。

紐約佳士得將在11月8至12日舉行秋季拍賣會。

畢卡索另一幅名稱相似作品「身着土耳其服飾的盤腿女子-賈桂琳」（Crouching Woman in Turkish Costume -- Jacqueline），2007年在佳士得拍賣會上以3000萬美元落槌。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

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