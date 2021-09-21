紐約僅准打疫苗者室內用餐 巴西總統路邊吃披薩

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（法新社紐約聯合國總部20日電） 巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）赴美國紐約出席聯合國大會，但可能因他不願接種COVID-19疫苗而不得進入餐廳用餐，只好在人行道上吃披薩。

紐約市上周開始執行新規定，任何人都必須出示至少接種一劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的證明才能在室內用餐、娛樂和健身，而波索納洛自稱並未接種。

巴西總統府秘書長拉莫斯（Luiz Eduardo Ramos）在推特上傳波索納洛於路邊與其他訪團官員一起吃披薩的照片，文字註明：「紐約的豪華晚宴。」

巴西觀光部長馬查多（Gilson Machado）也在社群網站Instagram上傳波索納洛手裡拿着一片披薩的照片，標註這一餐是披薩和可樂。

巴西專欄作家阿茲維多（Reinaldo Azevedo）指出紐約正實施疫苗證明的規定，說：「波索納洛喜歡故作謙虛…但這不是口味的問題。」

聯合國大會本周在紐約舉行，紐約市政府致信大會主席夏希德（Abdulla Shahid），強調會場等同會議中心，因此所有出席代表都須接種疫苗。

夏希德起初支持這項規定，後來又改變主意，決定採行自我約束制，不用出示證明即可進入聯合國紐約總部開會。

依慣例，巴西總統是首位在聯合國大會上發言的國家元首，波索納洛預定於明天上午發表演說。他處理國內疫情的方式飽受抨擊，曾聲稱自己是全巴西最不可能接種COVID-19疫苗的人。

波索納洛昨晚抵達紐約，巴西媒體報導，他為了避開在旅館大門前怒吼「波索納洛滾蛋」的示威群眾，只好走後門。

© 2021 AFP