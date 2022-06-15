紐約動物園象裁定未遭監禁 動保組織仍願奮鬥

（法新社紐約14日電） 紐約法院今天裁定布朗克斯動物園中的母象不符作為一個「人」的定義，因此並未遭到非法監禁，動物維權組織表示未來仍有望為這個主張奮鬥。

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法新社報導，紐約州上訴法院以5票對2票否決「非人類權益計畫」（Nonhuman Rights Project）提出的人身保護令訴訟程序，這意味着母象「快樂」（Happy）將留在生活了45年、佔地約4047平方公尺大園地，而非移至更大的保護區。

負責審理本案的首席法官迪菲奧里（Janet DiFiore）補充說：「用這種方式給予一個非人類動物法人資格，將對人類和動物在生活各方面的互動產生重大影響，包括蒙受破壞財產權、農業和其他產業，以及醫療研究努力的風險。」

她還說，如果給予大象這樣的救濟，那麼「海豚或狗呢？牛、豬或雞呢？這些物種通常被限制在比布朗克斯動物園（Bronx Zoo）的大象圍欄更拘束的條件下」。

非人類權益計畫肯定那兩名持不同意見的法官，並表示他們的觀點及本案在紐約最高法院審理的事實，代表了未來仍有望為這個訴求奮戰。

法官威爾森（Rowan Wilson）寫道：「當多數人回答『不，動物不應擁有權利』時，我替那隻動物擔心，但我更擔心的是這個答案是如何否定和貶低人類理解、同理和關懷的能力。」

© 2022 AFP