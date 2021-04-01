紐約大都會3.41億美元簽林多 大聯盟史上第3大約

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（法新社洛杉磯31日電） 根據美國媒體今天晚間報導，美國職棒大聯盟紐約大都會明星游擊手林多和球隊簽下10年、3.41億美元（約新台幣97.4億元）合約，這份合約排行大聯盟史上第3大。

法新社引述美國運動頻道ESPN報導，27歲的林多（Francisco Lindor）的交易額僅次於洛杉磯天使球星楚勞特（Mike Trout）的4.265億美元及洛杉磯道奇外野手貝茲（Mookie Betts）的3.65億美元。

楚勞特在2019年3月和天使簽約，貝茲是去年7月與道奇簽約。

林多設定在大聯盟開幕日（4/1）前作為談妥延長合約的最後期限。一旦沒有簽約，他說，他準備在賽季結束後的冬天成為自由球員。大都會在周四的開幕戰中將對上華盛頓國民。

紐約大都會在1月以4名球員，從克里夫蘭印地安人手中換來林多和右投卡拉斯柯（Carlos Carrasco）。

在印地安人的6個賽季中，林多擁有2成85打擊率、138發全壘打、411分打點和99次盜壘成功。

林多去年因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情打出最糟糕的賽季表現，在縮短的60場比賽中打擊率2成58，僅轟出8發全壘打和27分打點。

© 2021 AFP