紐約州長古莫性騷連環爆 第3名女子指控索吻

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（法新社紐約1日電） 美國紐約州長古莫（Andrew Cuomo）涉嫌性騷擾兩名前助理，他已經同意配合接受調查，但今天又有一名女性出面指控古莫行為不當，曾對她摸背又索吻，要求古莫辭職的聲浪已高漲。

身陷性騷擾醜聞的古莫聲稱，他的行為遭到「錯誤解讀」，引發各界抨擊，他的民主黨同僚也嚴厲批評。

33歲的魯克（Anna Ruch）告訴「紐約時報」（The New York Times），她在2019年9月的一場婚禮遇見古莫。魯克說自己接待古莫時，他將手放在她露出的下背部，她趕緊推開，古莫接着撫摸她的臉，詢問能否親吻她。

魯克還說：「我當下感到非常困惑、震驚且難堪。那一刻，我把頭轉開，一句話都說不出來。」

去年春天，古莫因為直言不諱的風格，以及在2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情簡報會上具有同理心的發言，與時任總統川普（Donald Trump）輕忽疫情的作風迥異，因此一躍成為全國政治明星。

但古莫最近卻因為對紐約州境內長照機構疫情擴散處理不當而深陷風暴。

25歲的前衛生顧問班奈特（Charlotte Bennett）幾天前才告訴紐約時報，古莫去年春天對她性騷擾，在班奈特出面指控的前4天，前助理鮑藍（Lindsey Boylan）也控訴古莫曾對她有不必要的肢體接觸。

紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）今天稍早表示，古莫的辦公室已經寫信給她，同意她的要求，對相關指控進行獨立調查。

詹樂霞在聲明中說：「我們不能等閑視之，性騷擾的指控始終都該嚴肅以對。」

詹樂霞提到，這封信指出，調查結果將在「公開報告中披露」。

古莫昨天說，他對自己的舉動「遭錯誤解讀為令人厭惡調情」感到「真心抱歉」，但他堅決否認有不適當的接觸或提議。性騷擾醜聞已讓古莫面臨與日俱增的壓力。

© 2021 AFP