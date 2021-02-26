紐約州長古莫遭控性騷 民主黨自家人籲全面調查

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（法新社紐約25日電） 美國紐約州長古莫（Andrew Cuomo）遭前助理指控性騷擾，愈來愈多政治人物呼籲調查此事，紐約市長白思豪今天也出面表示「我們必須知道真相」。

古莫前助理鮑藍（Lindsey Boylan）昨天在部落格貼文中指控，自己2015到2018年替古莫政府工作期間遭到古莫性騷擾。

她表示，古莫未經她同意強吻她的嘴巴，兩人一同搭機出差期間，古莫還提議玩脫衣撲克，並「竭盡所能要摸我下背部、手臂和大腿」。

古莫辦公室發布聲明，表示鮑藍「所謂不當行為的說法完全不實」。

鮑藍去年12月透過社群媒體推特（Twitter）發文指控古莫性騷擾時，63歲的古莫也說「這不是真的」。鮑藍當時並沒有提供細節。

民主黨籍、古莫長期對手紐約市長白思豪（Bill de Blasio）向記者們表示：「我們需要全面獨立的調查。這是非常嚴重的指控，我們必須知道真相。」

反性騷擾基金會「時間到了」（Time's Up）主席陳遠美（Tina Tchen）也表示，古莫政府「應該立刻對這些指控執行全面且獨立的調查」。

古莫去年春天以直言不諱但又富有同理心方式簡報冠狀病毒疫情，與時任總統川普以輕蔑態度看待疫情方式大相徑庭，一夕之間成為家喻戶曉的知名人物。

但正當古莫在處理紐約州護理之家疫情面臨愈來愈大的風暴之際，又遭前助理指控性騷擾。

紐約聯邦檢察官已展開初步調查，要確認古莫政府是否蓄意隱瞞護理之家死亡人數。

在紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）指出古莫政府將染疫病故人數低估數千人後，紐約州政府被迫將死亡總數由8500人上修至1萬5000人。

紐約州眾議員金兌錫（Ron Kim）表示，他曾因護理之家議題抨擊古莫，古莫因此誓言要「毀掉」他後，古莫目前也面臨霸凌者的指控。

古莫擔任紐約州長已10年，第3任任期將於明年屆滿。古莫被認為是溫和派人士，並經常與民主黨內左派成員發生衝突。（譯者：李佩珊/核稿：陳政一）

© 2021 AFP