紐約州長古莫遭控性騷 第2人出面指控

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（法新社紐約27日電） 美國紐約州長古莫（Andrew Cuomo）24日遭前助理指控性騷擾後，現在又有一名前助理出面指控，但遭古莫否認。

第2名提出控訴的是25歲的前衛生顧問班奈特（Charlotte Bennett），她告訴「紐約時報」，古莫2020年春天對她性騷擾。

「紐約時報」報導，根據班奈特透露，63歲的古莫去年6月對她說，他樂於和20多歲的女性約會，還問她認為年齡會不會成為男女交往的問題。

班奈特還說，她對古莫的幕僚長兼法律顧問談及此事後，遭調職到另一棟大樓。她喜歡新工作，因此決定不再堅持當局一定要調查此事。

去年春天，古莫因為直言不諱的風格，以及在疫情簡報會上深富同理心的發言，與時任總統川普不屑於疫情作風迥異，一躍而為全國政治明星；但最近的他，卻因為對州內長照機構疫情擴散處理不當而深陷風暴。

古莫今天在聲明中說，「我從未對班奈特小姐做過任何�u矩行為，也沒想過要對她不規矩」；他說，他當時是想鼓勵班奈特，因為班奈特對她說自己曾遭性騷。

古莫呼籲針對指控進行「充分且徹底的外部調查」，「我請所有紐約人等調查報告出爐、知道真相後，再做出評斷」。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

© 2021 AFP