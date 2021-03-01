紐約州長致歉 但否認性騷

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（法新社紐約28日電） 美國紐約州長古莫（Andrew Cuomo）今天表示，若他的言行曾被「誤解為討厭的調情」，他「真的很抱歉」，但他否認曾不當碰觸或向任何人求歡。

36歲的古莫前助理鮑藍（Lindsey Boylan）24日表示，她2015到2018年替紐約州政府工作期間，遭到古莫性騷擾。「紐約時報」昨天報導，25歲的前衛生政策顧問班奈特（Charlotte Bennett）也表示，古莫去年曾對她性騷擾。

班奈特向紐時透露，63歲的古莫去年6月對她說，他樂於和20多歲的女性約會，還問她認為年齡會不會成為男女交往的問題。儘管古莫從未對她有肢體碰觸，但班奈特說，「我認為州長想與我上床，我當時感到非常不舒服和害怕」。

古莫遭遇外界嚴厲批評聲浪，連他所屬的民主黨也有不少人出面抨擊。

古莫發出聲明說：「有時我覺得我是在開玩笑，講出自以為好笑的笑話…我無意冒犯，只是想在談到非常嚴肅的事時，增添一些趣味和玩笑。」

「我現在知道，我的互動可能沒關注到旁人感受或太私人。」

古莫坦承，他有些話可能會「被誤解為討厭的調情」，對於任何有此感受的人，古莫說他「真的很抱歉」。但他否認曾不當碰觸或向任何人求歡，並說他已要求針對相關指控展開獨立調查。

© 2021 AFP