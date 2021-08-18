紐約市率先推疫苗護照 不打疫苗很多地方去不了

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（法新社紐約17日電） 紐約成為全美國第一個強制接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的城市。紐約市居民今天起在進入餐廳、健身房和電影院前，必須出示疫苗接種證明。

傳染力超強的Delta變異株讓美國疫情壓不下來，民主黨籍市長白思豪（Bill de Blasio）上月宣布這項政策，設法提升疫苗覆蓋率。

33歲的夏恩（Casey Shane）說：「這根本不用多想。」他在進入曼哈頓一間健身房之前，從手機秀出州政府發的疫苗證明。

擔任演員的夏恩說：「如果你想要繼續從事你所愛做的事，這就是你必須做的，不僅是保護自己、也是保護他人。」

紐約市領先全美其他城市，規定在進入餐廳、酒吧、夜店、娛樂場館與博物館前，必須出示至少施打一劑疫苗的證明。

當局將自9月13日後對違規場館開罰，違者將面臨1000美元（約新台幣2.8萬元）罰金；12歲以下兒童不適用這項規定，因為他們還不符合疫苗施打資格。

白思豪今天告訴記者：「這是我們把這座城市完全恢復原本樣貌的方式。」

儘管還有一個月才強制實施，但有許多商家表示他們已準備好了。

位於上西城（Upper West Side）的「紐約運動俱樂部」（New York Sports Club）健身中心表示，凡沒有施打疫苗的會員、訪客和員工都「不能例外」，公告上寫着「有證明，才能進」。

健身中心經理魏德（Michelle Weed）說：「我們的會員都是常客，他們知道（規定），都會照做。」「到現在還沒有人因此被請回。」

去年春天疫情橫掃紐約以來，全市超過800萬人口有3萬3000多人染疫喪命，許多紐約人至今餘悸猶存。

官方數據顯示，約74%紐約民眾已接種至少一劑疫苗。

17歲的提斯比（Thisbe）表示，如果和她一起進到電影院的觀眾也都和她一樣有打疫苗，她會覺得安全許多。

儘管如此，並非每位接受法新社訪問的民眾都支持紐約市這項政策，有些商家認為這會讓顧客打退堂鼓。

47歲的塞繆爾（Samuel）坐在曼哈頓一家愛爾蘭酒吧吃午餐，他說：「這不是美國作風，我不喜歡被迫做某件事。」他自己雖然有接種疫苗，但認為這應是個人選擇。

好幾個城市也跟進紐約作法，其中舊金山規定自本月20日起，進入室內場館也必須出示完整接種證明。然而德州因共和黨籍州長下令禁止強制接種疫苗，當地城市情況正好相反。

74歲的席柏多（Alton Thibodeaux）和妻子從路易斯安那州來到紐約，準備在一間法國餐廳用餐，他們手上都拿着疫苗接種卡。路易斯安那州也是疫苗施打率吊車尾的州。

已退休的席柏多說：「我認為這是我們擺脫疫情的唯一方式。」「這不應該是政治議題。去打疫苗就對了。」（譯者：陳怡君/核稿：林治平）

© 2021 AFP