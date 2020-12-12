紐約汽車衝向抗議群眾釀6傷 目擊者：女駕駛撞飛人

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（法新社紐約11日電） 根據美國新聞報導和紐約市警方說法，一輛汽車今天下午衝向曼哈頓街頭的抗議群眾，至少有6人受傷。

一名目擊者告訴美國國家廣播公司（NBC），這輛海軍藍BMW前座有兩名白人女性，「我聽到民眾尖叫聲，我往後看，看到女駕駛人衝過去撞飛人」。她還表示，車在加速，群眾紛紛竄逃。

紐約市警察局表示，BMW轎車的女性駕駛已遭執法人員逮捕訊問。這起事件發生在下午4時過後不久，地點在曼哈頓中城鄰區莫瑞丘（Murray Hill）第39街和第3大道轉角處。

警方表示，傷者看似都沒有生命危險。警方發言人表示，仍須進一步調查以判定是蓄意或交通事故。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，當時現場有40至50人在抗議，抗議群眾曾包圍這輛車，車子之後衝進人群，造成至少6人受傷。

示威群眾是在抗議美國移民暨海關執法局（ICE）人員拘留移民。路透社報導，他們在聲援新澤西州拘留所9名絕食抗議的無證移民。

美國媒體最初報導這場抗議活動是「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）反種族歧視示威。

© 2020 AFP