紐約消防員反對強制接種疫苗 千人上街遊行

（法新社紐約26日電） 不願意強制接種疫苗的紐約市消防員25日走上街頭，抗議政府規定他們必須施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，否則恐飯碗不保。

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法新社報導，大多為消防員組成的數千名市府工作人員遊行隊伍通過曼哈頓的布魯克林大橋，朝市政廳前進，高舉標語「你打911的時候，我們有問過你的疫苗接種狀態嗎？」。

民主黨籍的紐約市市長白思豪（Bill de Blasio）上周宣布，市府工作人員包括警員與消防員，在11月1日前一律必須接種疫苗，否則就必須休無薪假，直到能出示接種疫苗證明。

陰性檢測結果不能取代疫苗接種證明，但基於醫學或宗教因素無法接種疫苗可被允許。

根據紐約市消防局（FDNY）數據，紐約市1萬7000名消防局員工中僅有約6成接種疫苗，遠低於紐約市成人接種率84%。

35歲消防員約翰接受法新社訪問說，「我不反對疫苗」，「我只是反對強制。我認為這是侵犯自由」。

為了激勵員工接種疫苗，紐約市政府員工如果在29日前接種疫苗，將可收到500美元（約新台幣1萬4000元）獎勵。

消防員身穿T恤，上有他們的編號，以及在2001年911恐怖攻擊事件中殉職的同僚姓名，高喊「我的身體，由我做主」。也有人揮舞美國國旗與挺前總統川普標語。

白思豪的強制疫苗接種對象原本只有公職教師和醫護人員，後來擴大到紐約市政府其餘16萬名公僕，當中有4萬6000人截至上周尚未接種疫苗。

紐約市代表警察的最大工會紐約市警察工會（PBA）25日表示，將對強制命令提起法律訴訟。

© 2021 AFP