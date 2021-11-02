紐約疫苗強制令上路 請病假消防人員激增

（法新社紐約1日電） 美國紐約近幾天來請病假的消防員數量激增，官員今天表示，他們這是在抗議紐約市的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗強制令，不過目前市內消防站仍全數維持開放。

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針對紐約市府約略37萬8000名員工的疫苗強制令今天生效，拒絕接種者面臨被迫放無薪假的風險。

他們將不能再選擇改提供檢測陰性證明，但可以申請醫療或宗教豁免。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）表示，全市有約9000名員工開始放無薪假，1.2萬人申請豁免。

然而，另有官員說，有約2300名消防員鑽漏洞請病假。

紐約市消防局長尼格羅（Daniel Nigro）在市政府的記者會中說，「自發布強制令以來，我們病假人數變多，而我們很清楚這與強制令有關。這方面相當明顯。」

然而，他說，沒有消防站因此關閉，有些單位人員短缺，但「如果人員停止在沒生病的時候請病假，人力短缺的情形可以馬上解決」。

紐約市1.7萬名消防人員的疫苗接種率在昨天來到80%，相較於10月19日的60%。

但這仍是紐約公職人員當中最低疫苗覆蓋率，96%的教師、84%的警察都已捲袖打針，可見強制令十分有效。

© 2021 AFP