紐約米其林名廚布呂德 獲選全球最佳餐廳老闆

（法新社紐約22日電） 美國紐約知名的法國菜名廚布呂德（Daniel Boulud），今天獲「世界頂級餐廳聯盟」評為全球最佳餐廳老闆。

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根據代表全球各地184家頂級餐廳的「世界頂級餐廳聯盟」（Les Grandes Tables du Monde），來自法國里昂的布呂德在1982年搬到紐約，「對許多北美人來說，他體現了法國美食，甚至是美食本身」。

66歲的布呂德認為他的美食，依烹飪和口感定義為法國菜，但使用的是美國食材、風味偏美式。除了擁有摘下兩顆米其林星星的紐約「丹尼爾」餐廳外，布呂德的餐飲帝國版圖擴及美國其他地區、加拿大、杜拜、新加坡和巴哈馬。

評選消息公布後，布呂德告訴法新社，這個獎項是錦上添花，代表在一個公認為競爭激烈的高壓環境中，丹尼爾餐廳發揮了「專業職人精神，象徵着同事之間展現友誼並互相扶持」。

與所有紐約人一樣，布呂德在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中遭受重創。2020年初在美國第一波疫情當中紐約首當其衝，至少有3萬4000人染疫病故。

布呂德關閉了部分餐館，但丹尼爾餐廳仍持續營運，在人行道上為忠實老顧客設了一個可遮頂的露天用餐區，「冬天有暖氣，夏天有空調和音樂」。

從疫情陰霾走出後，布呂德認為紐約仍將是「全球最有魅力的5座城市之一」，永遠會在法國美食界佔有一席之地。

根據法國領事館，紐約是美國的經濟和文化之都，擁有來自各文化的850萬名居民，當地坐擁183家法國餐館。

布呂德說自己「愛上」紐約，現為美國公民的他仍自豪自己是「美國國內所有法國廚師中最法國的」，這要歸功於「有法國淵源的佳餚」，但「從未停止創新」。

布呂德透露，一頓含酒類和服務的「特別」晚餐，售價約為每人300美元（約新台幣8340元）。

他說：「顧客想要盡興，想盡情享受葡萄酒，很常來到餐廳。我們看到顧客經常再度光顧，讓我們備感欣慰。」他表示現在很期待亞洲和歐洲的遊客迴流。（譯者：陳怡君）

© 2021 AFP