紐航試用數位疫苗護照 掌握乘客接種狀況

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（法新社威靈頓22日電） 紐西蘭航空公司今天說，將試用數位旅行通行證，讓航空公司和邊境管制當局能夠獲得乘客健康訊息，包括他們接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的情況。

這項計畫被業界觀察家稱為「疫苗接種護照」，目的是在邊境重新開放後，讓乘客將健康證明存放在一個地方以簡化旅行。

紐西蘭航空（Air New Zealand）數位長塞普爾（Jennifer Sepull）表示：「基本上這就像擁有數位健康證明，可以輕鬆、安全地與航空公司共享。」

使用疫苗接種護照要依賴國際航空運輸協會（International Air Transport Association, IATA）開發的應用程式，包括阿提哈德航空（Etihad Airways ）與阿聯酋航空（Emirates）在內的其他航空公司也簽署參與試用。

IATA機場、旅客、貨運及安全部門資深副總裁卡林（Nick Careen）表示，隨着全球疫苗推出，這是重啟國際旅行的重要里程碑。

他說：「政府可以確信，『可以旅行的乘客』完全符合在Covid-19疫情下旅行的要求。」

卡林說，這個應用程式讓用戶控制他們提供的健康數據來確保隱私。

紐西蘭航空公司將從4月開始試用。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

© 2021 AFP