紐西蘭反疫苗者跳傳統戰舞振奮士氣 毛利人不滿

（法新社威靈頓15日電） 紐西蘭原住民毛利人今天要求反對疫苗的抗議群眾，停止在示威活動中表演毛利傳統哈卡舞（Haka）中的「卡馬泰」（Ka Mate）戰舞。

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根據紐西蘭法律，毛利族的納蒂陶阿（Ngati Toa）部落是卡馬泰戰舞的文化守護者，而在近期抗議COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制的示威活動中，有些人會跳起着名的毛利戰舞來鼓舞士氣。

棲身在威靈頓郊區的納蒂陶阿部落在聲明中說：「納蒂陶阿譴責利用哈卡舞中的卡馬泰戰舞，來推動和宣傳反對接種COVID-19疫苗訊息的行為。」

「我們堅持要求抗議群眾立刻停止利用我們的文化寶藏。」

哈卡舞有許多形式，但最着名的是卡馬泰戰舞。一個多世紀以來，紐西蘭國家橄欖球隊「全黑隊」（All Blacks）都會在國際對抗賽前表演卡馬泰戰舞。

哈卡舞深植於紐西蘭文化，在婚禮或葬禮等重要社交場合表演這種跺腳、瞪眼的舞蹈更是屢見不鮮。

紐西蘭國會2014年通過一項法律，承認納蒂陶阿部落擁有守護哈卡舞的權利，但並未明定濫用哈卡舞的罰則。

納蒂陶阿部落先前曾公開反對將哈卡舞商業化，以及諷刺或不尊重這種舞蹈的行為。

納蒂陶阿酋長莫德里克（Helmut Modlik）批評反對疫苗的抗議人士將個人意願置於大眾福祉之上。

他說：「我們有許多祖先在過往的流行病中逝去，我們的部落蒙受了巨大損失。」

「我們非常清楚，COVID-19疫苗是我們所能獲得的最佳保護，我們致力支持我們的家人儘快接種疫苗。」

約有500萬人口的紐西蘭憑着強硬的防疫措施，包括嚴格的封鎖和邊境限制，迄今僅通報33人染疫病故。

然而，當局為提升疫苗覆蓋率祭出「不打疫苗，就沒工作」（no jab, no job）政策，抗議聲浪日漸高漲，在各大城市吸引數千人參與示威。

在示威活動表演哈卡舞的抗議者中，有許多是毛利人，總理阿爾登（Jacinda Ardern）說，年輕的原住民特別容易接觸到大量假消息。

她告訴「紐西蘭電視台」（TVNZ）：「我們正努力觸及一些年輕的毛利人。我不得不說，外面的假消息滿天飛…如果他們故意散布錯誤資訊，就會使人們陷於危險之中。」（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP