紐西蘭基督城改變城市行銷方針 不續聘官方魔法師

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（法新社基督城16日電） 紐西蘭基督城的官方魔法師要失業了。88歲的錢奈爾數十年來以魔法師的形象活動，受到遊客歡迎，還獲得行政機關正式任命，如今當局改變城市行銷策略，決定終止他的合約。

超過30年來，錢奈爾（Ian Brackenbury Channell）一直是頗受觀光客喜愛的魅力人物，他蓄着飄逸鬍子和一頭亂髮，穿黑袍、戴尖帽，在市中心對群眾高談闊論。

這位現代「梅林」（Merlin）堪稱百無禁忌，他曾撻伐政客，也曾成功領導一場護衛「城市之靈」的運動，阻止當局把紅色公用電話亭漆成藍色。 他常被請去施咒以左右重要的橄欖球比賽結果，還曾赴澳洲跳祈雨舞。

基督城市議會助理執行官麥克里蘭（Lynn McClelland）說：「終止合約是個艱難的決定。議會很感謝魔法師為本市文化生活所做的寶貴特殊貢獻，他永遠是我們歷史的一部分。」

基督城是南島第一大城，市議會在運作上相當於地方政府。麥克里蘭說，魔法已不符合基督城的宣傳藍圖，新的計畫「將更能反映我們的多元社群，呈現一個充滿活力、多樣的現代城市」。

錢奈爾生於英國，曾是英國皇家空軍（Royal Air Force）飛行員，擁有里茲大學（University of Leeds）心理學和社會學榮譽雙學位，於1974年移居基督城。

當錢奈爾開始向大眾演說時，基督城市議會的第一反應是想逮捕他。但事實證明他很受群眾青睞，過了10年，他在一場橄欖球賽施咒出了問題，揚言要離開，市議會還得努力慰留。

錢奈爾回憶說：「經過多年藏不住的敵意之後，市議會的態度出現了可喜的轉變。」

當時市議會任命他為「基督城魔法師」；紐西蘭藝廊總監協會（New Zealand Art Gallery Directors Association）稱他是「真正的活藝術品」；1990年，時任紐西蘭總理穆爾（Mike Moore）也任命他為正式的「紐西蘭魔法師」。

自1998年起，基督城市議會每年支付1萬6000紐元（約新台幣32萬元）給錢奈爾，換取他「提供魔法行為及其他類似魔法的服務」。

錢奈爾說，他不太高興自己被邊緣化。

他接受紐西蘭Stuff新聞網站訪問時說：「那幫官僚沒半點想像力。他們沒思考在海外宣傳基督城的方法，沒善用我在全球的名氣。我很失望他們不用『魔法師』來宣傳基督城。我不喜歡被排除。」

© 2021 AFP